В августе произойдет запуск первого российского лунного модуля

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Наука и техника В России
Фото: Накануне.ru

В августе произойдет запуск первого российского лунного модуля

Запуск российской автоматической станции "Луна-25" состоится 11 августа 2023 года с космодрома "Восточный".

Как сообщает Роскосмос, для надежности мисси необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат надежную работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность.

Ранее госкорпорация сообщала, что запустить первую в истории страны лунную миссию планируют в августе. Аппарат впервые в истории космонавтики будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны, сообщает РБК.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.

Как сообщалось ранее, российский космический аппарат "Луна-25" первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли доставят на космодром "Восточный" в начале июня.

Теги: Луна, космос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2023 05:07 Мск На "Восточном" появится филиал Центра подготовки космонавтов
Ранее 22.03.2023 03:05 Мск Аппарат "Луна-25" доставят на "Восточный" в июне
Ранее 03.11.2022 04:04 Мск Роскосмос подписал госконтракты на создание миссий на Луну
Ранее 04.10.2022 16:08 Мск Глава Роскосмоса Борисов пообещал высадить россиян на Луну через восемь лет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети