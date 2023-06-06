В августе произойдет запуск первого российского лунного модуля

Запуск российской автоматической станции "Луна-25" состоится 11 августа 2023 года с космодрома "Восточный".

Как сообщает Роскосмос, для надежности мисси необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат надежную работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность.

Ранее госкорпорация сообщала, что запустить первую в истории страны лунную миссию планируют в августе. Аппарат впервые в истории космонавтики будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны, сообщает РБК.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.

Как сообщалось ранее, российский космический аппарат "Луна-25" первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли доставят на космодром "Восточный" в начале июня.