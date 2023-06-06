Эпидемия коронавируса обошлась экономике России более чем в 3,6 трлн рублей

В 2022 году экономический ущерб России от коронавируса составил более 1,6 трлн руб., что составляет почти 1% ВВП страны.

Сюда включены как медицинские расходы, так и потери экономики из-за болезней и смертей работников. По итогам года COVID-19 оказался самым затратным заболеванием среди инфекционных болезней, "стоимость" которых для экономики рассчитывает Роспотребнадзор.

Для сравнения, экономический ущерб от всех остальных болезней, исключая хронические, составил около 1,4 трлн руб. Накопленные экономические потери РФ с начала эпидемии в 2020 году ведомство оценила минимум в 3,6 трлн руб.

Как заявил старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко, оценку Роспотребнадзора можно считать минимальной, так как при расчете непрямых потерь также необходимо учитывать и снижение объема потребления заболевшим, и последствия его болезни в виде инвалидности, сообщает Коммерсант.