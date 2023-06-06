Исследование: количество россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн

Количество российских граждан с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022 году.

Согласно исследованию FinExpertiza, теперь больше 45 тыс. руб. в месяц зарабатывает 53 млн человек, что составляет 36% населения. При этом до минимума за 22 года сократилось неравенство.

Наибольшая доля граждан с доходом выше среднего живет в Чукотском автономном округе: больше 45 тыс. руб. в месяц там получали 78,2% жителей или 37,4 тыс. человек. Далее в списке идет Ямал (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%) и Ненецкий автономный округ (72,3%). В Санкт-Петербурге, который находится на восьмом месте, этот показатель составляет 55,8%.

Как считают эксперты, это объясняется дефицитом кадров и, как следствие, ростом зарплат. А также повышением стоимости жизни и соцвыплатами от государства, сообщают "Известия".