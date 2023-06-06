06 Июня 2023
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Фото: Russ Scalf/US Air Force

Лавров допустил, что F-16 может нести ядерное оружие

Военным стратегам западных стран "грош цена", если они поставят Украине самолеты F-16, способные нести ядерное оружие, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он побывал с визитом на 201-й российской военной базе в Таджикистане. "Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас", - заявил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что вооруженные силы РФ и Генеральный штаб ВС России "все прекрасно понимают", доклады делаются верховному главнокомандующему.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление.

Теги: Лавров, МИД РФ, F-16


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