Заведено дело после отравления алкоголем в Нижегородской области

В Нижегородской области расследуют дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности на фоне первых случаев отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

По данным следователей, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением. Они употребляли сидр, приобретенный в магазине сети разливных напитков.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть умершие.