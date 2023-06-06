Лавров: Европа выбрала путь войны с РФ

Европа выбрала путь войны с Россией.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу. Текст его выступления обнародован на сайте министерства. По его словам, Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами".

"В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы - своего", - отметил дипломат.