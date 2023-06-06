Apple представила ОС iOS 17

Американская корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 17.

В нее добавлена возможность обмениваться телефонными номерами. Для этого необходимо поднести гаджеты друг к другу с помощью NameDrop. Также появилась возможность переводить некоторые аудиосообщения в текст автоматически.

Голосового помощника, вместо фразы "Hey Siri", можно вызвать, произнеся просто "Siri".

А перед презентацией гарнитуры виртуальной реальности стоимость акций Apple на бирже NASDAQ возросла до исторического максимума.

Напомним, экс-президент России Дмитрий Медведев, отличавшийся любовью к гаджетам Apple, теперь критикует их. Зампред Совета безопасности России прокомментировал новости об обнаружении на iPhone вируса, с помощью которого американские спецслужбы, якобы, могли шпионить.