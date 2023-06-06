Минобороны предложило оповещать россиян о призыве по мобилизации через СМС

Минобороны России предложило внести изменения в положение о призыве россиян по мобилизации.

Граждан могут оповещать через СМС-рассылку, следует из проекта постановления, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - следует из документа.

В пояснительной записке говорится, что данные изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.