В Нижегородской области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть умершие.

"Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, - отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков", - написал Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале.

Он не уточнил, связано ли случившееся с отравлением сидром в Самарской и Ульяновской областях.