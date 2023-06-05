05 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Гладков объяснил, как власти помогут жителям отселенных населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил о том, какая поддержка полагается пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям региона.

С 1 июня жители, которые покинули свои дома в Шебекинском округе, квартплату не платят до момента возвращения в свои дома. Есть варианты решения вопросов по поводу потребительских и ипотечных кредитов (займов) для жителей приграничных территорий, вынужденно покинувших свои дома. Соответствующую рекомендацию финансовым организациям направил Банк России. Все процедуры оформления и куда обращаться жителям опубликую завтра в информационных карточках.

Премьер-министр Михаил Мишустин в разговоре с Гладковым подтвердил, что каждому жителю отселенных муниципалитетов полагается две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей будут известны позднее. С 6 июня будут открыты дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи. С 10.00 до 17.00 будут работать ЦМИ и культурный центр "Октябрь". С 10.00 и до 20.00 спортивный комплекс "Космос". К вечеру заработает еще один пункт – это ТЦ "Пять звезд".

Власти рассмотрели возможность организации работы медицинских бригад в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона. Это будет сделано с помощью врачей ЦРБ, в том числе Шебекинской и поликлиник города Белгорода. График приема специалистов будет размещен в каждом ПВР и на сайте Министерства здравоохранения региона.

Дополнительно власти проговорили с жителями и изменили график работы "Поездов здоровья". Уже с 6 июня мобильный комплекс начнет работать в ПВР Новооскольского ГО, а с 7 июня в ПВР Яковлевского ГО и ПВР города Белгорода в общежитии НИУ БелГУ.

Теги: Вячеслав Гладков, помощь, расселение


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