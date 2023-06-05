05 Июня 2023
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Армия и ВПК Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадал подросток

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ – Грайворонский городской округ.

В селе Глотово есть один пострадавший – мальчик 14 лет. В момент обстрела он был на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу, написал Гладков в telegram-канале. Также в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек.

В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий.

Последствия обстрела Грайворонского городского округа(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела Грайворонского городского округа(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Вячеслав Гладков, Грайворонский городской округ


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