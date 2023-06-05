В Югру на международный IT-форум прибудут 5 тысяч гостей

XIV Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Его темами станут вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. На мероприятие приедут 5 тыс. гостей из 45 стран и всех регионов России.

Деловая программа форума расширена и разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам глобальной и российской цифровой трансформации, технологического суверенитета и кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. В программе запланировано свыше 50 мероприятий: стратегические сессии, тематические круглые столы и панельные дискуссии, организованные совместно с федеральными министерствами и ведомствами.

Для участников подготовлена и насыщенная культурная программа, которая познакомит гостей с уникальной культурой коренных народов Севера.