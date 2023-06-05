05 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области встретился с гендиректором ЮЦСС и поздравил его с юбилеем

Сегодня губернатор Игорь Бабушкин встретился с генеральным директором АО «Южный центр судостроения и судоремонта» Анатолием Мишановым. Глава региона отметил профессионализм и многолетний добросовестный труд Анатолия Мишанова, вручил ему почётную грамоту и памятный подарок в честь 60-летия.

«В Вашем лице хочу поблагодарить руководство Объединённой судостроительной корпорации за то внимание, которое уделяется Южному центру судостроения», – отметил Игорь Бабушкин. – За сравнительно небольшой период времени проведена огромная работа по стабилизации деятельности астраханских верфей, насыщению их заказами и улучшению финансово-экономического положения предприятий».

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Анатолий Мишанов сообщил, что на данный момент все предприятия, входящие в ЮЦСС, работают без задержек зарплаты и налоговых задолженностей.

2023 год, по словам гендиректора ЮЦСС, стал прорывным для компании. Астраханские корабелы уже сдали один танкер-химовоз проекта RST 25 и пассажирский колёсный теплоход ПКС-180. До конца этого года сдадут еще два земснаряда, два химовоза проекта 00216М, химовоз RST 25 и круизное судно PV300VD.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Губернатор также заметил, что все заинтересованные компании с нетерпением ждут обновления грузового флота. ССЗ «Лотос» – первое в России предприятие, на котором начали строить универсальные контейнеровозы, способные также перевозить в трюмах насыпные грузы. 4 мая прошла торжественная закладка первого из таких судов.

Анатолий Мишанов, в свою очередь, сообщил, что 31 мая заложили второе судно из серии в четыре контейнеровоза. К оставшимся двум приступят в День кораблестроителя 29 июня.

Теги: игорь бабушкин, анатолий мишанов, южный центр судостроения и судоремонта


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