Экс-начальника свердловского УГИБДД Демина проводят в последний путь с воинскими почестями

Экс-руководитель свердловской Госавтоинспекции полковник полиции в отставке Юрий Демин будет похоронен в среду, 7 июня, в форменном обмундировании со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1. Время начала панихиды согласовывается с родными и близкими погибшего и будет сообщено дополнительно.

"В последний путь защитника законопослушных участников дорожного движения проводят под троекратный залп салютной группы из табельного оружия", - отметил полковник Горелых.

Напомним, о смерти Демина стало известно 4 июня. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа. Получил травму, не совместимую с жизнью.