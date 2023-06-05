Экс-начальника свердловского УГИБДД Демина проводят в последний путь с воинскими почестями

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-начальника свердловского УГИБДД Демина проводят в последний путь с воинскими почестями

Экс-руководитель свердловской Госавтоинспекции полковник полиции в отставке Юрий Демин будет похоронен в среду, 7 июня, в форменном обмундировании со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1. Время начала панихиды согласовывается с родными и близкими погибшего и будет сообщено дополнительно.

"В последний путь защитника законопослушных участников дорожного движения проводят под троекратный залп салютной группы из табельного оружия", - отметил полковник Горелых.

Напомним, о смерти Демина стало известно 4 июня. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа. Получил травму, не совместимую с жизнью.

Юрий Демин, рейд, ГИБДД, блоггер(2013)|Фото: Накануне.RU

Теги: Юрий Демин, панихида, похороны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2023 16:13 Мск В Верхней Сысерти погиб бывший начальник свердловского УГИБДД

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети