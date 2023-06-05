По делу об отравлении сидром задержан бизнесмен

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России. По делу задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. По данным следствия, задержанный производит смертоносный напиток в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а развозил товар по Самарской и Ульяновской областям. 3-4 июня жители Димитровграда госпитализированы с отравлением неустановленным веществом, есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, сотрудники СКР в Самарской области расследуют обстоятельства смерти двух женщин, предположительно, отравившихся спиртосодержащим напитком. По версии следствия, они употребляли спиртосодержащий напиток – сидр, приобретенный в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары. В рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости, сообщает СКР. Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. По последним данным, число жертв отравления этим алкоголем выросло до 16, еще 19 находятся в больницах разных регионов Поволжья.