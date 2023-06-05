05 Июня 2023
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Фото: правительство.янао.рф

Роспотребнадзор изымает из оборота напиток "Мистер Сидр"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. По последним данным, число жертв отравления этим алкоголем выросло до 16, еще 19 находятся в больницах разных регионов Поволжья.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора… Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции "Пивная продукция – "Мистер Сидр", изготовленный ООО "АНДИ", - цитирует РИА Новости документ, подписанный Поповой.

Теги: роспотребнадзор, сидр, отравление


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