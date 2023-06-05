В Челябинске местный житель получил пожизненный срок за убийство пенсионерки

Жителя Челябинска приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство пенсионерки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчина находился в квартире знакомой пенсионерки в поселке Новосинеглазово. Женщина была в квартире одна, воспользовавшись этим, обвиняемый стал снимать со стены телевизор. Пенсионерка потребовала прекратить противоправные действия, тогда обвиняемый несколько раз ударил ее пустой бутылкой по голове, после этого он стал избивать ее различными предметами, в том числе скалкой.

Женщина скончалась. После этого он похитил телевизор и другое имущество на сумму 25 тыс. рублей.