В Ульяновской области количество погибших от отравления сидром достигло 16

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о том, что в регионе продолжает расти количество пострадавших от отравления сидром. Пострадали 35 человек (25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один – в Новой Малыкле). 16 человек скончались.

14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое – в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ.

Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток.