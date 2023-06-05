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Фото:Накануне.RU

В Ульяновской области количество погибших от отравления сидром достигло 16

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о том, что в регионе продолжает расти количество пострадавших от отравления сидром. Пострадали 35 человек (25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один – в Новой Малыкле). 16 человек скончались.

14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое – в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ.

Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток.

Теги: Сидр, отравление


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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2023 16:29 Мск Роспотребнадзор изымает из оборота напиток "Мистер Сидр"

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