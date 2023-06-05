Население Украины сократилось до 29 миллионов человек

Население Украины к маю 2023 года сократилось до 29 млн человек, 8,6 млн человек не вернулись в страну с начала российско-украинского конфликта.

Экономически активного населения при этом еще меньше. Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, без бюджетников эта цифра составляет 6-7 млн человек, которые "тянут" на себе всех остальных: пенсионеров, детей, безработных, тех же работников бюджетной сферы, посчитали в Украинском институте будущего.

В докладе "Новая экономическая политика Украины" также отмечается, что коэффициент фертильности в стране уже упал ниже единицы, тогда как для роста численности населения этот показатель должен быть больше 2.

"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", - делают вывод социологи.