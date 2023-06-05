05 Июня 2023
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Фото: Reuters/Tony Obrien

Норвежец Холанд впервые в карьере выиграл "Золотую бутсу"

Норвежский футболист Эрлинг Холанд впервые в карьере выиграл "Золотую бутсу". Приз вручается по итогу сезона лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.

Отметим, что футболисты некоторых чемпионатов ещё сохраняют теоретические шансы обойти Холанда, однако испанская газета Marca, входящая в организацию European Sports Media, вручающую "Золотую бутсу", уже официально объявила норвежца победителем.

22-летний Холанд в дебютном сезоне в Английской Премьер-лиге (АПЛ) забил 36 голов, установив новый рекорд турнира по числу забитых мячей за сезон.

В рейтинге Холанд получил 72 балла — 36 голов в АПЛ умножены на два (коэффициент сложности турнира). Вторую строчку занял нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн — 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе — 29 голов, 58 очков.

Теги: Эрлинг Холанд, Манчестер Сити, Золотая бутса, бомбардир, голы


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