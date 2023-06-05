В Челябинске ветерана боевых действий не впустили в ресторан из-за военной формы

В Челябинске ветерана боевых действий не впустили в ресторан "Максимилианс" из-за военной формы. Мужчина разместил видео инцидента на своих страницах в соцсетях, после этого ему разрешили зайти, сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии "Справедливая Россия – За правду".

Председатель регионального отделения "Боевого братства" пришел в ресторан на день рождение супруги. Охрана его не пустила, сославшись на то, что он в военной форме. Когда мужчина разместил видео в соцсетях, к нему вышел администратор и разрешил зайти.

Депутаты ЗСО от "СРЗП" отправили обращение прокурору с просьбой разобраться в ситуации. Они отметили, что случаи дискриминации людей в военной форме недопустимы.