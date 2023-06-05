ФК "Урал" оформил первый трансфер в начавшееся межсезонье

Состав екатеринбургского ФК "Урал" пополнил 29-летний опорный полузащитник Тимур Аюпов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

Последние четыре года игрок выступал в составе ФК "Оренбург". В минувшем сезоне РПЛ футболист провел 23 матча и забил четыре мяча.

Контракт с Аюповым рассчитан на два года. Другие детали сделки в клубе не раскрывают. Стоит отметить, что переход полузащитника стал первым трансфером "Урала" в начавшееся межсезонье.

Напомним, что чемпионат России завершился в минувшие выходные. "Урал" финишировал на 11-м месте в турнирной таблице. В заключительном туре команда Виктора Гончаренко на своем поле с минимальным счетом обыграла ФК "Сочи".