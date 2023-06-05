05 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В Киеве назвали "вбросом" сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова

В украинских СМИ появились сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. При этом государственный Центр противодействия дезинформации утверждает, что эта новость — информационный вброс, пишет РИА Новости.

"По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению", — заявили в ведомстве, опровергнув данную информацию.

В последний раз Буданов появлялся публично 29 мая. В тот день он выкладывал в Telegram-канале видео, в котором угрожал Москве скорым ответом на ракетные удары.

В конце мая президент России Владимир Путин подтвердил, что на днях был нанесен удар по штабу военной разведки Украины.

По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, в результате удара погибли не менее 20 разведчиков НАТО. Туда прилетел "Кинжал". Причем украинская ПВО "засекла" "Кинжал", хотя сбить не сумела. После объявления воздушной тревоги украинские и НАТОвские военные спустились в убежище. Но Россия применила ракету с проникающей боевой частью, она пробила здание насквозь и взорвалась в убежище.

Теги: буданов, украина, гур минобороны


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