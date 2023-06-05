Патрульные в деле. За выходные на Среднем Урале возбуждено более 100 дел за нарушение противопожарного режима

Только за минувшие выходные в Свердловской области было составлено более 100 административных дел за нарушение особого противопожарного режима. Предотвратить несчастные случаи помогли более 4 тыс. патрульно-контрольных групп, созданные по поручению регионально правительства. Об этом сообщает департамент информационной политики области.

Патрульные проводили рейды по зеленым зонам Среднего Урала, популярным у населения: леса, прибрежные территории, садовые и дачные участки, въезды в лесопарки. На одном из таких была обнаружена молодая пара, которая, рыбача на берегу Бисертского водохранилища, развела огонь, чтобы погреться. В результате рыбалка привела к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Любителей барбекю и шашлыка нашли в районе Верхнего пруда в Первоуральске, на Билимбаевском пруду, Белоярском водохранилище и других акваториях. Интересная ситуация возникла в Бисерти, где местный житель на собственном участке жарил шашлык на мангале. Пока на него составляли протокол, разжечь мангал решил и его сосед. Оба получили штрафы в размере 10 тыс. рублей. Аналогичные ситуации возникли и в СНТ "Мир"

Напомним, что с начала действия особого противопожарного режима в Свердловской области было возбуждено порядка 4 тыс. административных дел.