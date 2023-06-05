Патрульные в деле. За выходные на Среднем Урале возбуждено более 100 дел за нарушение противопожарного режима 

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Патрульные в деле. За выходные на Среднем Урале возбуждено более 100 дел за нарушение противопожарного режима 

Только за минувшие выходные в Свердловской области было составлено более 100 административных дел за нарушение особого противопожарного режима. Предотвратить несчастные случаи помогли более 4 тыс. патрульно-контрольных групп, созданные по поручению регионально правительства. Об этом сообщает департамент информационной политики области.

Патрульные проводили рейды по зеленым зонам Среднего Урала, популярным у населения: леса, прибрежные территории, садовые и дачные участки, въезды в лесопарки. На одном из таких была обнаружена молодая пара, которая, рыбача на берегу Бисертского водохранилища, развела огонь, чтобы погреться. В результате рыбалка привела к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Любителей барбекю и шашлыка нашли в районе Верхнего пруда в Первоуральске, на Билимбаевском пруду, Белоярском водохранилище и других акваториях. Интересная ситуация возникла в Бисерти, где местный житель на собственном участке жарил шашлык на мангале. Пока на него составляли протокол, разжечь мангал решил и его сосед. Оба получили штрафы в размере 10 тыс. рублей. Аналогичные ситуации возникли и в СНТ "Мир"

Напомним, что с начала действия особого противопожарного режима в Свердловской области было возбуждено порядка 4 тыс. административных дел.

Теги: патрульные, противопожарный режим, штраф, дело, лес


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети