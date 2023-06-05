В Екатеринбурге автобус №28 изменит маршрут до середины августа

В Екатеринбурге автобус №28 временно изменит свой маршрут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с закрытием движения по улице Учителей – от улицы Июльской до улицы Сулимова.

Ограничения продлятся с 5 июня по 15 августа 2023 года.

Как пояснили в мэрии, на участке будут вестись работы по модернизации тепловой сети.

Автомобилисты смогут объехать перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. А вот автобус, следующий по маршруту №28 "Радиоколледж – Горбольница №7", изменит схему движения.

Временно остановка "Парк Хаус" с улицы Учителей будет перенесена на улицу Сулимова, а остановка "Учителей" по одноименной улице упраздняется.