05 Июня 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Пушилин: ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления.

"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на данный момент боестолкновения продолжаются, но украинские военные "с потерями отброшены назад".

Ранее Минобороны и военкоры сообщили о, вероятно, начавшемся контрнаступлении ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", — заявили в ведомстве.

Теги: пушилин, всу, угледар


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