СМИ: "Единая Россия" может выдвинуть Собянина в мэры Москвы уже на этой неделе

Московское отделение партии "Единая Россия" уже на этой неделе может выдвинуть Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы. Конференция пройдет 9 июня, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в партии.

Но сначала Мосгордума должна одобрить постановление о проведении выборов главы города 9 сентября этого года. Документ уже внесен в городской парламент.

Ранее сообщалось, что в этот раз Собянин впервые будет представлять партию власти, а не пойдет на выборы как самовыдвиженец, поддерживаемый "единороссами".