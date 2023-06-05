Сотруднику СБУ грозит срок за агитацию военных переходить на сторону России

На Украине бывшему и.о. начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) грозит срок за госизмену. Детали привела в своем telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, после начала специальной военной операции злоумышленник "начал действовать в интересах России": он фактически готовил вверенное ему учебное заведение к сдаче российским группировкам на Харьковском направлении, сообщает СБУ. В частности, он не осуществил своевременную передислокацию личного состава и имущества института в определенный пункт.

И.о. начальника привлек к подрывной деятельности еще одного сотрудника учебного заведения. Они вдвоем пытались склонить курсантов к сотрудничеству с российскими солдатами, пишет Служба. Ему грозит до 15 лет колонии.