Челябинских перевозчиков оштрафовали на 600 тыс. рублей за неработающие кондиционеры

Челябинских перевозчиков оштрафовали на боле чем 600 тысяч рублей по итогам проверок, проведенных в мае.

Как сообщил "Организатор перевозок Челябинской области", было проверено 296 транспортных средств (288 автобусов, 8 трамваев).

Чаще всего перевозчиков штрафовали за отсутствие или неработоспособность систем кондиционирования, терминалов безналичной оплаты или валидаторов. Кроме того, водители при оплате проезда наличными средствами не выдавали проездные билеты пассажирам.