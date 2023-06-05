05 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинских перевозчиков оштрафовали на 600 тыс. рублей за неработающие кондиционеры

Челябинских перевозчиков оштрафовали на боле чем 600 тысяч рублей по итогам проверок, проведенных в мае.

Как сообщил "Организатор перевозок Челябинской области", было проверено 296 транспортных средств (288 автобусов, 8 трамваев).

Чаще всего перевозчиков штрафовали за отсутствие или неработоспособность систем кондиционирования, терминалов безналичной оплаты или валидаторов. Кроме того, водители при оплате проезда наличными средствами не выдавали проездные билеты пассажирам.

Теги: перевозчик, кондиционер,


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