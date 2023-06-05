Гандболистка Вяхирева выиграла Лигу чемпионов в составе норвежского клуба

Российская гандболистка Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов в составе норвежского клуба "Вайперс".

Накануне в венгерском Будапеште состоялся финальный день турнира. В финале "Вайперс" сыграл с местным "Ференцварошем". Норвежцы победили со счётом 28:24, а Вяхирева с шестью голами стала самым результативным игроком встречи. Кроме того, россиянка была признана и MVP (самым ценным игроком) финального турнира, набрав 11 голов и 13 голевых передач.

"Это сбывшаяся мечта. Я пришла в "Вайперс" из-за чемпионского и командного духа, и чтобы выиграть этот трофей", – цитирует слова Вяхиревой Федерация гандбола России.

28-летняя спортсменка в дебютном сезоне за "Вайперс" также выиграла чемпионат и Кубок Норвегии.