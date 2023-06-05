Завод "Карабашмедь" получил комплексное экологическое разрешение

АО "Карабашмедь" получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) и до 2025 года проведёт модернизацию системы экологического контроля. Получение данного разрешения регламентировано Указом Министерства Природы РФ в рамках реализации национального проекта "Экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Предприятие начало работу по модернизации производства задолго до введения КЭР: на заводе уже введён в эксплуатацию ряд производственных объектов, позволивших значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Среди них новая очередь сернокислотного цеха, комплекс электрофильтров повышенной пропускной способности для сернокислотного цеха, четыре конвертера с газоплотными напыльниками и системой газоочистки. Предприятие соответствует всем современным экологическим требованиям.

"Была подготовлена проектная документация с обозначением технологических нормативов, границ санитарно-защитной зоны и других важных параметров. Данная документация прошла согласование в профильных министерствах и ведомствах Российской Федерации", - рассказала заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и экологической безопасности АО "Карабашмедь" Алёна Телегина.

Согласно новым требованиям Федерального закона от 21 июля 2014 года №219-ФЗ "Об охране окружающей среды" предприятие внедряет наилучшие доступные технологии в сфере экологического контроля. Так, на территории Карабашмеди в рамках модернизации будет установлена современная система контроля, которая позволит получать объективные данные для экологического надзора.

Комплексное экологическое разрешение будет действовать семь лет и гарантирует, что завод будет выполнять установленные нормы по защите окружающей среды.