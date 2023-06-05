Глава полиции Екатеринбурга предупредил горожан о мошенниках

Руководитель УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица вновь выступил с обращением к горожанам. Глава полиции призвал быть бдительными и не поддаваться на уловки различных аферистов.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, только за минувшие выходные, 3 и 4 июня, телефонные мошенники похитили у жителей уральской столицы более 16 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали учитель, доцент, врач, сборщик и пенсионеры.

Максим Метелица призвал екатеринбуржцев не доверять неизвестным, сообщающим по телефону о попытках хищения денег либо требующих перевести или передать средства под каким-либо предлогом. Нужно постоянно помнить, что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры.

"Единственно правильное решение в данной ситуации – прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы", - советуют в полиции.

Напомним, в конце апреля глава УМВД по Екатеринбургу уже выступал с подобным обращением. Тогда он заявил о чрезвычайной обстановке в городе.