Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии

Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии.

20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6. Они находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в телеграм-канале.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об отравлении сидром 22 жителей Димитровграда и Ульяновска. Из них восемь скончались. В Самарской области также зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные. По данным СК, две женщины погибли после употребления сидра.

Предварительно, все пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр", который разливали в одном из поселков в Самарской области. Предпринимателя, производившего напиток, уже задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).