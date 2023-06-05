Аэропорт Мариуполя восстановят к 2026 году

Аэропорт Мариуполя планируется восстановить в течение 2024-2025 годов, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Остальные аэропорты присоединенных территорий планируется восстановить "чуть позже", никаких конкретных сроков, конечно же, не называется.

"В наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - заявил Савельев на встрече с президентом России.