В Таежном приступили к установке фундамента для будущих домов погорельцев

Строители уже монтируют фундамент будущих домов в поселке Таежный, пострадавшем от весенних пожаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Специалисты выполняют монтаж винтовых свай для устройства фундаментов, на которые встанут первые домокомплекты. Дома предназначены для жителей посёлка, потерявших жилье из-за масштабного природного пожара в конце апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в поселке уничтожил 26 домов, оставив без крыши над головой около 50 человек. В связи с этим в региональном правительстве было принято решение отстроить новые дома площадью 42 кв.м., которые будут предоставлять по договору социального найма.

Напомним, недавно депутаты заксобрания внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны.