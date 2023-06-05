05 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Таежном приступили к установке фундамента для будущих домов погорельцев

Строители уже монтируют фундамент будущих домов в поселке Таежный, пострадавшем от весенних пожаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Специалисты выполняют монтаж винтовых свай для устройства фундаментов, на которые встанут первые домокомплекты. Дома предназначены для жителей посёлка, потерявших жилье из-за масштабного природного пожара в конце апреля", - говорится в сообщении.

Фундамент будущих домов в посёлке Таёжный(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фундамент будущих домов в посёлке Таёжный(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, что пожар в поселке уничтожил 26 домов, оставив без крыши над головой около 50 человек. В связи с этим в региональном правительстве было принято решение отстроить новые дома площадью 42 кв.м., которые будут предоставлять по договору социального найма.

Фундамент будущих домов в посёлке Таёжный(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, недавно депутаты заксобрания внесли изменения в закон, согласно которому свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны.

Теги: Таежный, фундамент, погорельцы, дом, пожар


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