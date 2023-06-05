Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в Лиманский район заявил, что по всем проблемным вопросам будут приняты важные решения на уровне региона

Сегодня губернатор Астраханской области посетил Лиманский район.

"Масса вопросов, не решаемых годами. Долги, проблемы с дорогами, социальной инфраструктурой, водоснабжением. Все это будет решать новый руководитель района Константин Станиславович Черников. Окажем поддержку, " - сделал запись в своем телеграмм-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Он заявил, что муниципалитету помогут с решением застарелой проблемы – сделать съезд к селу Зорино с федеральной трассы. Это сократит жителям путь на несколько километров. А пока люди добираются до Лимана или Астрахани в объезд, затрачивая на дорогу лишние часы.

"Давно пора было это сделать. Муниципалитет подготовил проект, Минтранс заложил деньги и уже в этом году начнет работы", - сообщил Игорь Бабушкин.

Кроме того, глава Астраханской области побывал в строящейся в Лимане школе на 675 мест. Здесь пока подрядчик отстаёт от графика, сроки сдачи – сентябрь 2023.

Губернатор взял под личный контроль ситуацию, подрядчик пообещал набрать больше рабочих и сдать объект в июле.

Игорь Бабушкин также заехал на картофельные поля КФХ, где созревает больше 12 га вкусной лиманской картошки.

Здесь работают все семьей: сам фермер, его сын и двое внуков, дела идут хорошо. Губернатор еще раз напомнил, что аграрии могут воспользоваться господдержкой, которую предлагает минсельхоз региона.

Точкой перспективного развития района губернатор считает развитие портовой особой экономической зоны. Он осмотрел новые терминалы временного хранения зерна, где идет активная работа, набирают персонал.

По традиции Игорь Бабушкин посетил семьи мобилизованных, как он делает во всех своих рабочих поездках. В этот раз навестили жену бойца из Лимана. Это многодетная семья, в которой подрастают пятеро сыновей. Семья пользуется всеми мерами поддержки.

В целом, губернатор считает, что объем работы по Лиманскому району серьезный.

"В ближайшие дни проведем расширенное совещание правительства по всем проблемным вопросам, примем ряд важных решений", - сообщил Игорь Бабушкин.