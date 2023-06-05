В Прикамье руководитель детского оздоровительного лагеря незаконно вырубила лес на два миллиона рублей

В Прикамье руководитель детского оздоровительного лагеря обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Руководитель лагеря получила предписание об расчистке территории учреждения от поваленных и зараженных грибком деревьев. Она наняла бригаду рабочих и не сообщив им об отсутствии разрешительных документов, дала указание на сплошную рубку. По условиям устной договоренности оплатой за работу была древесина, которую работники заготовят и вывезут.

Рабочие незаконно вырубили 66 деревьев пород ель, пихта, береза, осина, сосна. По оценкам экспертов, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, составил более 2 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.