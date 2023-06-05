МИД России не увидел перспектив продления зерновой сделки

В МИД РФ не видят перспектив для продления зерновой сделки.

Именно так ответил замглавы МИД Сергей Вершинин на вопрос о том, видят ли в российском внешнеполитическом ведомстве эти самые перспективы, пишет РИА Новости. Он добавил, что продолжаются консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.