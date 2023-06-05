В мае бюджет недосчитался 30 миллиардов нефтегазовых доходов

В мае российский бюджет недосчитался нефтегазовых доходов на 30,6 млрд руб. в июне отклонение от прогнозируемых доходов составит -44 млрд руб., говорится в сообщении Минфина России.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд руб.", - отметили в министерстве.

Иностранную валюту возьмут из Фонда национального благосостояния.