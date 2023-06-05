Песков назвал "обращение Путина" на радио фейком

В Кремле в курсе ситуации со взломом радиочастот, на которых транслировали якобы обращение президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обращение Путина", которое прозвучало в эфире, он назвал фейком.

Сегодня власти Воронежской и Белгородской областей сообщили о взломе частот радиовещания и официально опровергли распространяемую информацию о введении военного положения, эвакуации и мобилизации.

Правительство Воронежской области заявило в своем телеграм-канале, что ситуация в регионе полностью контролируемая и поводов для беспокойства нет.

Ранее в регионах страны уже несколько раз взламывались серверы радиостанций и телеканалов, хакеры передавали сигнал воздушной тревоги и предупреждение об эвакуации.