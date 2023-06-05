Екатеринбуржец взыскал с УК более 235 тысяч за машину, на которую упали ветки

Житель Екатеринбурга добился компенсации за порчу машины от управляющей компании своего дома. О деталях дела Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в июне прошлого года у дома №56 по улице Ленина. Андрей К. припарковал свой автомобиль "Субару Импреза" в междворном проезде возле двух растущих деревьев. В тот день ветви одного из них надломились и упали на крышу иномарки. Владелец сразу вызвал на место сотрудника ГИБДД, который составил акт, однако в возбуждении уголовного дела Андрею К. отказали.

Экспертиза специалиста показала, что стоимость причиненного ущерба составила 228 тыс. 154 рубля. С этими цифрами Андрей К. и пошел в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО "УК ЖКХ Октябрьского района". По мнению пострадавшего, именно УК не исполняла свои обязанности должным образом, в том числе и по санитарному обслуживанию зеленых насаждений, в результате чего ветви деревьев сломались под тяжестью собственного веса и повредили автомобиль.

В рамках гражданского дела суд назначил собственную экспертизу, показавшую сумму в 173, 8 тыс. рублей, которые понадобятся на ремонт машины. В связи с этим иск Андрея К. был удовлетворен частично: полная стоимость ремонта, 50 тыс. рублей штрафа, 5 тыс. рублей расходов по оплате услуг эксперта, 2,3 тыс. рублей за оформление нотариальной доверенности, 4 тыс. 675 рублей госпошлины и 125 рублей почтовых расходов. Также суд постановил возвратить истцу излишне уплаченную государственную пошлину в размере 805 рублей.

Ответчик с таким исходом не согласился и обратился в Свердловский областной суд, однако и там не нашел поддержки. В суде пояснили, что УК не предоставила доказательств того, что ветки могли упасть из-за стихийных бедствий или иных непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств. В связи с этим управляющей компании все же придется выплатить владельцу авто 235 тыс. 901 рубль.

Напомним, что после первой летней грозы в Екатеринбурге было зафиксировано падение четырех деревьев: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. На сегодняшний день все обрушившиеся стволы и ветки убраны.