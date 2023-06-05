Екатеринбуржец взыскал с УК более 235 тысяч за машину, на которую упали ветки

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Екатеринбуржец взыскал с УК более 235 тысяч за машину, на которую упали ветки

Житель Екатеринбурга добился компенсации за порчу машины от управляющей компании своего дома. О деталях дела Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в июне прошлого года у дома №56 по улице Ленина. Андрей К. припарковал свой автомобиль "Субару Импреза" в междворном проезде возле двух растущих деревьев. В тот день ветви одного из них надломились и упали на крышу иномарки. Владелец сразу вызвал на место сотрудника ГИБДД, который составил акт, однако в возбуждении уголовного дела Андрею К. отказали.

Экспертиза специалиста показала, что стоимость причиненного ущерба составила 228 тыс. 154 рубля. С этими цифрами Андрей К. и пошел в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО "УК ЖКХ Октябрьского района". По мнению пострадавшего, именно УК не исполняла свои обязанности должным образом, в том числе и по санитарному обслуживанию зеленых насаждений, в результате чего ветви деревьев сломались под тяжестью собственного веса и повредили автомобиль.

В рамках гражданского дела суд назначил собственную экспертизу, показавшую сумму в 173, 8 тыс. рублей, которые понадобятся на ремонт машины. В связи с этим иск Андрея К. был удовлетворен частично: полная стоимость ремонта, 50 тыс. рублей штрафа, 5 тыс. рублей расходов по оплате услуг эксперта, 2,3 тыс. рублей за оформление нотариальной доверенности, 4 тыс. 675 рублей госпошлины и 125 рублей почтовых расходов. Также суд постановил возвратить истцу излишне уплаченную государственную пошлину в размере 805 рублей.

Ответчик с таким исходом не согласился и обратился в Свердловский областной суд, однако и там не нашел поддержки. В суде пояснили, что УК не предоставила доказательств того, что ветки могли упасть из-за стихийных бедствий или иных непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств. В связи с этим управляющей компании все же придется выплатить владельцу авто 235 тыс. 901 рубль.

Напомним, что после первой летней грозы в Екатеринбурге было зафиксировано падение четырех деревьев: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. На сегодняшний день все обрушившиеся стволы и ветки убраны.

Теги: Екатеринбург, машина, дерево, ветки, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети