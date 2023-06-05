Декан МГИК: Почти половина преподавателей в России заражены либерализмом

Почти половина преподавательского состава в России заражены либерализмом. Об этом сказал декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот в эфире канала "Крым 24".

"Если посмотреть, как отреагировала наша Российская академия наук на СВО, то большинство академиков ее не поддержали. Напротив, выдвинули письмо с осуждением, и их за это не уволили", - подчеркнул Кот.

В прошлом году на журфаке МГУ студента Степана Антропова затравили за патриотическую позицию. Экс-министр культуры России, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что журфак "забит этими тварями из числа либеральных преподавателей".