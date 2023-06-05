05 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Хинштейн предложил закрепить в законе понятие "дипфейк"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предлагает законодательно закрепить понятие "дипфейк". По его словам, это явление далеко не всегда безобидно.

"Делать дипфейки становится все проще. <…> Дипфейк — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. Отличить их от реальной картинки становится все сложнее. А используются они зачастую не просто для развлечения. <…> любые технологии, связанные с генерацией фейков, должны быть максимально изучены — и, конечно, регулироваться законом", - пишет "единоросс" в своем Telegram-канале.

"Если врагов мы уже практически знаем в лицо, то пора досконально изучить и их инструменты", - добавляет Хинштейн. Примечательно, что многие известные дипфейки были созданы российскими разработчиками.

Теги: дипфейк, александр хинштейн, закон


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