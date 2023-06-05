CNN: Украина снабжает дронами сеть диверсантов на территории России

Украина создала в России свою сеть агентов, которым предоставляются беспилотники для проведения атак, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что для осуществления диверсий используются БПЛА исключительно украинского производства.

Согласно информации источников, Украина разработала эффективные маршруты контрабанды, позволяющие доставлять беспилотные аппараты и их компоненты в Россию, где они могут быть собраны на месте.

По данным канала, атака, совершенная в начале мая против Кремля, была осуществлена проукраинскими агентами, которые запустили дроны с территории России.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских предположил, что беспилотники, атаковавшие 30 мая Москву, могли быть запущены не с Украины, а непосредственно с территории России, из Подмосковья.