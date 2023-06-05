Большинство россиян - за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч

6 из 10 россиян выступают за ограничение скорости электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта детям. Таковы результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob.

Ранее в "Единой России" предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и езду на них детям. Инициативу поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

С этим согласны 59% россиян. Против - 26%. При этом дополнительно 9% за то, чтобы еще ужесточить меры. То есть сторонников ужесточения в 2,5 раза больше, чем смягчения.

Женщины более категоричны: 67% против 54% среди мужчин за строгие меры. Среди молодежи сторонников ограничений меньше, но и до 35 лет их поддерживают в сумме 60%, в то время как слишком жесткими считают только 27%.

Были опрошены 1600 респондентов в 383 населенных пунктах 31 мая — 2 июня.

Интересно, что 37% россиян вообще выступают за полный запрет сервисов аренды электросамокатов, считая их виновниками опасных ситуаций на улицах. Это результат был получен в ходе опроса в апреле.