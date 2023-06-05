В Шебекино мародеры пытались разграбить подстанцию "скорой помощи"

В Шебекино мародеры пытались разграбить подстанцию "скорой помощи". По словам главврача подстанции Алексея Жирова, сейчас невозможно проверить, что именно пропало – город находится под постоянными обстрелами, находиться там небезопасно. Медикам во время эвакуации удалось вывезти санитарный автотранспорт и ценное оборудование, передает РБК.

"Взломано пластиковое окно в технической комнате, открыты двери в щитовой, водительской комнате, дверь перехода из гаража в здание подстанции. На первый взгляд, ничего не пропало. Возможно, искали сильнодействующие и наркотические препараты. Точно можно сказать только при проведении инвентаризации. Сейчас она невозможна", - сказал главврач.

По последним данным, в Шебекинском городском округе разрушено более тысячи квартир и почти четыре сотни частных домов.

Напомним, ранее Госдума ужесточила наказание за мародерство в условиях военного времени - до 15 лет заключения. Правда, санкции эти не могут быть применены к Белгородской области - там военное положение не вводилось.