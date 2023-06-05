05 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия Каменского городского округа про обыски у главы: обвинений Белоусову не предъявлено

В администрации Каменского городского округа Свердловской области впервые прокомментировали обыски у главы округа Сергея Белоусова. В мэрии заявили, что никаких обвинений чиновнику не предъявлено.

В конце прошлой недели стало известно, что силовики нагрянули к Белоусову с обысками. Утверждалось, что его подозревают во взяточничестве.

Как сообщается сегодня на официальной странице Каменского городского округа в соцсети, действительно, на рабочем месте главы сотрудники полиции проводили обыски. Позже Сергей Белоусов был допрошен в качестве свидетеля.

"Сегодня глава на рабочем месте. Просим вас верить официальным источникам", - говорится в сообщении.

Также представители администрации добавили, что "главе обвинений никто не предъявлял и ни о каких обменах речи не было". В правоохранительных органах по-прежнему воздерживаются от комментариев по ситуации.

Теги: обыски, мэрия, Белоусов


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Ранее 02.06.2023 10:53 Мск К главе Каменского городского округа пришли с обысками

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