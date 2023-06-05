Cамолет авиакомпании UTair, летевший в Сочи из Сургута был вынужден вернуться в аэропорт вылета

Самолет рейса "Сургут - Сочи" авиакомпании UTair был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

По данным перевозчика, после взлета в самолете сработала индикация температурного режима двигателя. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку. В результате воздушное судно больше часа кружило над Пыть-Яхом.

Всего на борту находилось 180 пассажиров. Посадка произошла благополучно.

Пассажиров отправят в Сочи на резервном самолете.