В Челябинской области ищут подрядчиков для строительства очистных сооружений за 2 млрд рублей

В Челябинской области объявили конкурс на выполнение работ по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод Кременкульского сельского поселения. Начальная цена закупки – 1,99 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 20 июня. Итоги подведут 23 июня.

Заказчиком выступает компания "Южуралводоканал". Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2024 года.

Напомним, ресурсоснабжающую организацию "ЮжУралВодоканал" оштрафовали на 10 тысяч рублей за отключение воды в поселках под Челябинском. 8 апреля жители микрорайонов "Белый хутор", "Вишневая горка", "Залесье" в Сосновском районе остались без воды из-за перебоев с поступлением воды к насосной станции на Шершневском водохранилище. Спасатели обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора. Однако после этого проблема с водой в поселке Западный не решилась. Жители записали видеообращение к председателю СК, в котором просили провести проверку законности действий властей на предмет необеспечения жителей поселка Западный питьевой водой. Возбуждено уголовное дело по нарушения прав жителей на водоснабжение. Должностные лица "ЮжУралводоканал" допустили нарушения по обеспечению водоснабжением жителей микрорайонов в Сосновском районе.

На организацию завели два административных дела за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.