На воинский учет будут ставить "автоматически"

На воинский учет начнут ставить без явки в военкомат. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработало Минобороны. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Положение о воинском учете предлагается внести изменение, что "постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах". В личный кабинет на "госуслугах" будет направляться соответствующее уведомление.

Медосмотр и внесение изменений в документы персонального воинского учета будет происходить при последующей явке военкомат. Повестки будут рассылаться в электронной форме на "госуслугах".

Органы местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета, должны представлять в военкомат ежегодно, до 1 октября, списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 и 16 лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.